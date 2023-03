[FALSE] Cory Aquino, diniktahan ang paggawa ng 1987 Constitution – Juan Ponce Enrile

PAHAYAG:

“Ang Constitution natin ay bunga ng dictation ni Cory, kaya siya diktador from February 25,1986 until the 1986 [sic] Constitution. Yan ang katotohanan at ‘yan ang kapalpakan ng Rappler.” (Former Senate President Juan Ponce Enrile, SMNI News, 26 February 2022)

RATING: FALSE

FACT CHECK:

Marahil ay nalilimutan na ni former Senator Juan Ponce Enrile na nagdeklara ng revolutionary government ang gabinete ni dating Pangulong Cory Aquino matapos mapatalsik si Ferdinand E. Marcos noong 1986. Alam ito ng international community, lalo na ng Estados Unidos. Hindi totoong umastang diktador si Corazon Aquino dahil sa pamumuno niya mismo nabuo ng isang Constitutional Commission ang 1987 Philippine Constitution- ang Saligang Batas na mayroong safeguards upang hindi abusuhin ang pagdedeklara ng Martial Law.

Batis na ginamit sa fact check:

“EDSA 30, Pagbabago: Ipinaglaban n’yo, itutuloy ko!” Official Gazette, https://www.officialgazette.gov.ph/edsa/