[FALSE] Mga Oligarko, nasa likod ng pagpapatalsik kay Ferdinand Marcos Sr.

PAHAYAG:

Si Ferdinand Marcos Sr at ang pamilya niya ay pwersahang pinaalis sa Malacanang ng mga kalaban niya na nainggit sa kanyang katanyagan sa buong mundo. At sino ang nasa likod nito ang mga oligarko. Ginamit lang ang mga tao. Nanalo ba sa halalan si Cory Aquino? Hindi! (@Bongtothemax, Twitter, 18 July 2022)

RATING: FALSE

FACT CHECK:

Totoo namang pinatalsik ng people power si Ferdinand Marcos Sr. at kanyang pamilya dahil sa malupit at madugong diktadurya ng kanyang rehimen. Mahigit dalawang dekada siya nasa poder ng kapanyarihan at ang dinulot nito sa Pilipinas ay ilang dekada ng bagsak na ekonomiya, malawakang human rights violations, at pag-institutionalize ng kronyismo. Hindi totoong ginamit lamang ang mga tao, dahil mga tao mismo ang nagpunta sa lansangan upang tapusin ang pananamantala ng mga Marcos sa poder ng kapangyarihan.

Mga batis na ginamit sa fact check:

– “EDSA 30, Pagbabago: Ipinaglaban n’yo, itutuloy ko!” Official Gazette, https://www.officialgazette.gov.ph/edsa/

– Fineman, Mark. (1986, February 27). “The 3-Day Revolution: How Marcos Was Toppled,” LA Times, https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1986-02-27-mn-12085-story.html.